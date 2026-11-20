В ночь на 20 ноября дроны атаковали завод "Дорогобуж" в Смоленской области, одного из крупнейших в России производителей компонентов для промышленной взрывчатки. На видео виден момент взрыва на территории предприятия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на OSINT-анализ российского издания ASTRA и видеомониторингового канала Exilenova+ .

Завод является одним из ведущих производителей минеральных удобрений в России и обеспечивает около 11% российского производства аммиачной селитры. Эта продукция имеет двойное предназначение, ведь ее могут использовать и для изготовления промышленной взрывчатки. Также предприятие производит аммиак и азотную кислоту.

OSINT-аналитик ASTRA подтвердил, что взрыв произошел именно на заводе. Официальных заявлений об атаке российские власти не делали.

Беспилотную опасность в Смоленской области объявили около полуночи. Вскоре мониторинговые каналы сообщили об ударе по промышленной площадке "Дорогобужа".

"Дорогобуж" атаковали и раньше. В ночь на 25 февраля в результате атаки погибли семь человек, среди них двое пожарных завода, отравившихся аммиаком. Также предприятие атаковали в декабре 2025 года.

Удары по российской промышленности длятся несколько недель подряд. Через две недели Силы обороны атаковали более трети нефтеперерабатывающих мощностей России, а в ночь на 15 ноября дроны атаковали Нижнекамск в Татарстане, где расположен один из крупнейших нефтехимических заводов страны.