У ніч на 20 листопада дрони атакували завод "Дорогобуж" у Смоленській області, одного з найбільших в Росії виробників компонентів для промислової вибухівки. На відео видно момент вибуху на території підприємства.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на OSINT-аналіз російського видання ASTRA та відео моніторингового каналу Exilenova+ .

Завод є одним з провідних виробників мінеральних добрив у Росії і забезпечує близько 11% російського виробництва аміачної селітри. Ця продукція має подвійне призначення, адже її можуть використовувати й для виготовлення промислової вибухівки. Також підприємство виробляє аміак та азотну кислоту.

"Дорогобуж" називають найбільшим промисловим підприємством Смоленської області. Він входить до групи "Акрон", основним бенефіціаром якої є російський мільярдер В'ячеслав Кантор.

OSINT-аналітик ASTRA підтвердив, що вибух стався саме на заводі. Офіційних заяв про атаку російська влада не робила.

Безпілотну небезпеку в Смоленській області оголосили близько опівночі. Невдовзі моніторингові канали повідомили про удар по промисловому майданчику "Дорогобужа".

"Дорогобуж" атакували і раніше. У ніч на 25 лютого внаслідок атаки загинули семеро людей, серед них двоє пожежників заводу, які отруїлися аміаком. Також підприємство атакували в грудні 2025 року.

Удари по російській промисловості тривають кілька тижнів поспіль. За два тижні Сили оборони атакували понад третину нафтопереробних потужностей Росії, а в ніч на 15 листопада дрони атакували Нижньокамськ у Татарстані, де розташований один з найбільших нафтохімічних заводів країни.