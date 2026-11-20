Дрони вдарили по заводу в Смоленській області, який виробляє компоненти для вибухівки
У ніч на 20 листопада дрони атакували завод "Дорогобуж" у Смоленській області, одного з найбільших в Росії виробників компонентів для промислової вибухівки. На відео видно момент вибуху на території підприємства.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на OSINT-аналіз російського видання ASTRA та відео моніторингового каналу Exilenova+.
Безпілотну небезпеку в Смоленській області оголосили близько опівночі. Невдовзі моніторингові канали повідомили про удар по промисловому майданчику "Дорогобужа".
OSINT-аналітик ASTRA підтвердив, що вибух стався саме на заводі. Офіційних заяв про атаку російська влада не робила.
"Дорогобуж" називають найбільшим промисловим підприємством Смоленської області. Він входить до групи "Акрон", основним бенефіціаром якої є російський мільярдер В'ячеслав Кантор.
Завод є одним з провідних виробників мінеральних добрив у Росії і забезпечує близько 11% російського виробництва аміачної селітри. Ця продукція має подвійне призначення, адже її можуть використовувати й для виготовлення промислової вибухівки. Також підприємство виробляє аміак та азотну кислоту.
"Дорогобуж" атакували і раніше. У ніч на 25 лютого внаслідок атаки загинули семеро людей, серед них двоє пожежників заводу, які отруїлися аміаком. Також підприємство атакували в грудні 2025 року.
Удари по російській промисловості тривають кілька тижнів поспіль. За два тижні Сили оборони атакували понад третину нафтопереробних потужностей Росії, а в ніч на 15 листопада дрони атакували Нижньокамськ у Татарстані, де розташований один з найбільших нафтохімічних заводів країни.