"Шумная ночь" в Орловской области: в сети говорят о поражении важного для ОПК завода
В Орловской области (РФ) этой ночью, 21 мая, раздавались взрывы, в регионе фиксировали беспилотники. Появились данные о "прилетах" по территории Болховского завода полупроводниковых приборов, на котором произошел пожар.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные паблики, Telegram-канал Exilenova+, и губернатора Орловской области Андрея Кличкова.
В орловских каналах в интернете писали о "пролетах БПЛА" над областью, и прогнозировали, что "ночь будет шумной".
Утром в сети появились публикации о якобы поражении на фоне воздушной атаки в этом регионе Болховского завода полупроводниковых приборов (АО "БЗПП"). В местных пабликах, в частности, жаловались на взрывы в районе данного объекта.
Что известно о Болховском заводе
Данное предприятие предшествует под санкциями со стороны стран Запада.
По данным из открытых источников, на Болховском заводе производят микросхемы, полупроводники, индикаторы, микросборки.
Также продукция завода используется в системах связи, управления, РЭБ и тренажерах для танков и ракетных комплексов, обращает внимание ТГ-канал "Exilenova+".
"Предприятие сотрудничает с концерном "Созвездие" и другими структурами Оборонно-промышленного комплекса", - рассказали в сети о данном заводе, который считается важным элементом ОПК страны-агрессора.
Кроме того, в интернете появились кадры о "хлопке" на Болоховском заводе этой ночью. На фотографиях, в частности, видно дым и пожар.
Власти Орловской области отчитываются об "отражении" атаки дронов
Около шести утра губернатор Орловской области Кличков рассказал в своем Telegram, что якобы в регионе этой ночью было "уничтожено 11 вражеских БПЛА".
"По предварительной информации повреждений и пострадавших нет, на местах происшествия ведутся оперативные проверки", - заверил российский чиновник.
Как сообщалось ранее, в ночь на 21 мая в ряде областей РФ жаловались на взрывы, якобы из-за атаки дронов. В частности о "громких хлопках" рассказывали в пабилках в Тульской и Ярославской областях. Кроме того, была приостановлена работа аэропортов в районах Калуги, Туры, Костромы, Ярославля.
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