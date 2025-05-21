"Шумная ночь" в Орловской области: в сети говорят о поражении важного для ОПК завода

В Орловской области (РФ) этой ночью, 21 мая, раздавались взрывы, в регионе фиксировали беспилотники. Появились данные о "прилетах" по территории Болховского завода полупроводниковых приборов, на котором произошел пожар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные паблики, Telegram-канал Exilenova+ , и губернатора Орловской области Андрея Кличкова .

В орловских каналах в интернете писали о "пролетах БПЛА" над областью, и прогнозировали, что "ночь будет шумной".

Утром в сети появились публикации о якобы поражении на фоне воздушной атаки в этом регионе Болховского завода полупроводниковых приборов (АО "БЗПП"). В местных пабликах, в частности, жаловались на взрывы в районе данного объекта.

Что известно о Болховском заводе

Данное предприятие предшествует под санкциями со стороны стран Запада.

По данным из открытых источников, на Болховском заводе производят микросхемы, полупроводники, индикаторы, микросборки.

Также продукция завода используется в системах связи, управления, РЭБ и тренажерах для танков и ракетных комплексов, обращает внимание ТГ-канал "Exilenova+".

"Предприятие сотрудничает с концерном "Созвездие" и другими структурами Оборонно-промышленного комплекса", - рассказали в сети о данном заводе, который считается важным элементом ОПК страны-агрессора.

Кроме того, в интернете появились кадры о "хлопке" на Болоховском заводе этой ночью. На фотографиях, в частности, видно дым и пожар.

Власти Орловской области отчитываются об "отражении" атаки дронов

Около шести утра губернатор Орловской области Кличков рассказал в своем Telegram, что якобы в регионе этой ночью было "уничтожено 11 вражеских БПЛА".

"По предварительной информации повреждений и пострадавших нет, на местах происшествия ведутся оперативные проверки", - заверил российский чиновник.