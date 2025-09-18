RU

Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине

Дроны ударили по нефтехимическому комплексу "Газпрома" в Башкирии

Фото: Дроны подожгли нефтехимический комплекс Газпрома в Башкирии (РосСМИ)
Автор: Александр Белоус

Дроны успешно атаковали нефтехимический комплекса "Газпрома" в городе Салават, который находится примерно в 1500 км от границы с Украиной. Завод горит.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал руководителя администрации Башкортостана Радия Хабирова.

"Два беспилотника самолётного типа атаковали предприятие. Погибших и пострадавших нет", - написал он.

По его словам, охрана предприятия пыталась открыть огонь по дронам.

"Степень повреждений выясняем. Сейчас ликвидируем пожар", - сообщил Хабиров.

Как сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины Андрей Коваленко, удар был работой Сил спецопераций Украины.

Российский канал Astra публикует видео с места атаки, на которых виден сильный пожар на нефтехимическом комплексе "Газпром Нефтехим Салават".

Удары украинских дронов

Украина летом 2025 года возобновила удары по российским НПЗ и нефтепроводам. Это произошло после того, как Россия в июне нарушила необъявленный мораторий на взаимные удары по энергетическим объектам.

По расчетам Reuters, удары вывели из строя объекты, на которые приходилось не менее 17% мощностей переработки нефти на России, или 1,1 млн баррелей в сутки.

Удары вынудили Москву увеличить экспорт нефти из западных портов в августе на 200 тыс. баррелей в сутки, или на 11%. Дополнительные объемы появились за счет недозагруженных российских НПЗ.

При этом в ряде регионов РФ начались перебои с бензином, несмотря на запрет его экспорта, введенный с 28 июля. Ремонт поврежденных заводов может занять недели или месяцы, что приведет к дефициту топлива на внутреннем и мировом рынках в преддверии зимы.

"Газпром Нефтехим Салават" - российская нефтехимическая компания, владеющая одним из крупнейших в России производственных комплексов нефтепереработки и нефтехимии, расположенным в городе Салават (республика Башкортостан).

ГазпромДрони