Дроны ударили по нефтехимическому комплексу "Газпрома" в Башкирии

Удары украинских дронов

Украина летом 2025 года возобновила удары по российским НПЗ и нефтепроводам. Это произошло после того, как Россия в июне нарушила необъявленный мораторий на взаимные удары по энергетическим объектам.

По расчетам Reuters, удары вывели из строя объекты, на которые приходилось не менее 17% мощностей переработки нефти на России, или 1,1 млн баррелей в сутки.

Удары вынудили Москву увеличить экспорт нефти из западных портов в августе на 200 тыс. баррелей в сутки, или на 11%. Дополнительные объемы появились за счет недозагруженных российских НПЗ.

При этом в ряде регионов РФ начались перебои с бензином, несмотря на запрет его экспорта, введенный с 28 июля. Ремонт поврежденных заводов может занять недели или месяцы, что приведет к дефициту топлива на внутреннем и мировом рынках в преддверии зимы.

"Газпром Нефтехим Салават" - российская нефтехимическая компания, владеющая одним из крупнейших в России производственных комплексов нефтепереработки и нефтехимии, расположенным в городе Салават (республика Башкортостан).