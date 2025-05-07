Дроны поразили два аэродрома в двух областях России: что известно

В ночь на 7 мая дроны поразили два аэродрома в России - "Шайковка" и "Кубинка". Они расположены в Калужской и Московской областях.
Об этом рассказал руководитель Центра противодействия дезинформации (ЦПД) Андрей Коваленко, пишет РБК-Украина со ссылкой на его Telegram.
"Было поражено два аэродрома врага", - рассказал он.
По словам Коваленко, были поражены:
Спутниковые снимки фиксируют пожары на авиабазе "Кубинка" Московской области, и "Шайковка" Калужской - здесь базируются Ту-22М3, хранятся ракеты, в частности Х-22.
Спутниковые снимки фиксируют пожары на аэродромах в РФ 7 мая (t.me/astrapress)
Шайковка - военный аэродром Вооруженных сил РФ 1-го класса на западе Калужской области, вблизи Смоленской области России возле села Выползово Кировского района.
На аэродроме базируется 52-й тяжелый бомбардировочный авиационный полк (в/ч 33310). По данным из открытых источников известно, что именно летчики из этого полка нанесли удар по торговому центру в Кременчуге 27 июня 2022 года, запустив ракеты Х-22 с самолета Ту-22М3.
Кубинка - авиабаза в Московской области России, расположенная в 5 километрах к северо-западу от Кубинки. В непосредственной близости от Москвы на базе Кубинка, как правило, базируются лучшие эскадрильи воздушно-космических сил России.
Отметим, что это не первая атака на "Кубинку". Так, по данным из открытых источников, 4 июля 2023 года неустановленный дрон-камикадзе атаковал административное здание на территории воинской части.
Напомним, что в ночь на 7 мая в России дроны атаковали ряд важных предприятий военно-промышленного комплекса (ВПК), которые специализируются на разработках современных систем вооружений и не только.
До этого, около 2:00, сообщалось, что ударные беспилотники атакуют Москву и Московскую область. В регионе фиксировалось якобы сбитие целей и падение обломков.
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