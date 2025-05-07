Дроны поразили два аэродрома в двух областях России: что известно

"Было поражено два аэродрома врага", - рассказал он.

По словам Коваленко, были поражены:

аэродром "Шайковка" в Калужской области, где базируются Ту-22М3, хранятся ракеты, в частности Х-22;

авиабаза "Кубинка" в Московской области, где базируются Су-27, МиГ-29.

Спутниковые снимки фиксируют пожары на авиабазе "Кубинка" Московской области, и "Шайковка" Калужской - здесь базируются Ту-22М3, хранятся ракеты, в частности Х-22.

Спутниковые снимки фиксируют пожары на аэродромах в РФ 7 мая (t.me/astrapress)

Аэродром "Шайковка"

Шайковка - военный аэродром Вооруженных сил РФ 1-го класса на западе Калужской области, вблизи Смоленской области России возле села Выползово Кировского района.

На аэродроме базируется 52-й тяжелый бомбардировочный авиационный полк (в/ч 33310). По данным из открытых источников известно, что именно летчики из этого полка нанесли удар по торговому центру в Кременчуге 27 июня 2022 года, запустив ракеты Х-22 с самолета Ту-22М3.

Авиабаза "Кубинка"

Кубинка - авиабаза в Московской области России, расположенная в 5 километрах к северо-западу от Кубинки. В непосредственной близости от Москвы на базе Кубинка, как правило, базируются лучшие эскадрильи воздушно-космических сил России.

Отметим, что это не первая атака на "Кубинку". Так, по данным из открытых источников, 4 июля 2023 года неустановленный дрон-камикадзе атаковал административное здание на территории воинской части.