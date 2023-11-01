Американские спецназовцы в Израиле помогают найти заложников, - Пентагон

Представитель Министерства обороны США заявил, что американские коммандос в Израиле помогают найти более 200 заложников, которые были схвачены при нападении ХАМАС 7 октября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times .

Помощник министра обороны и главный представитель Пентагона по политике специальных операций Кристофер П. Майер заявил на конференции в Вашингтоне, что Штаты "активно помогают израильтянам сделать ряд вещей".

По его словам, главной задачей было помочь Израилю идентифицировать заложников, в том числе американских граждан.

При этом Майер отказался уточнить, сколько сил специальных операций США в настоящее время находится в Израиле.

При этом другие официальные лица США говорят, что за последние недели Пентагон направил несколько десятков коммандос в дополнение к небольшой группе, которая находилась в Израиле 7 октября для проведения ранее запланированных учений.

Американские чиновники на условиях анонимности рассказали журналистам, что коммандос присоединятся к ФБР, Госдепартаменту и другим специалистам правительства США по освобождению заложников в их обсуждениях с израильскими коллегами.

Коммандос США не участвует в боях

Как подчеркнул Майер, американскому спецназу не поручено никаких боевых миссий в Израиле, но Вашингтон обсуждает Тель-Авивом "предстоящую очень сложную борьбу" в Секторе Газа.

В беседах со своим израильским коллегой министр обороны Ллойд Дж. Остин II заявлял о необходимости тщательного рассмотрения того, как израильские силы проводят наземное вторжение в Газу, где боевики ХАМАС поддерживает сложную сеть туннелей под густонаселенными районами.

"Мы будем работать с ними как можно больше, чтобы консультировать их по этим видам деятельности", - сказал Майер.

Переброска спецназа стран Запада ближе к Израилю

Также в публикации говорится, что несколько западных стран тайно перебросили небольшие группы своего спецназа ближе к Израилю, чтобы помочь в любой потенциальной спасательной операции. А также чтобы быть поблизости для помощи в любой крупномасштабной эвакуации своих граждан из Израиля или Ливана.

По словам Майера, силы специальных операций США в регионе также готовы "помочь нашим гражданам покинуть места и обеспечить безопасность наших посольств".

Вашингтон не планирует отправлять войска в Израиль

Перед этим в США заявляли, что направили военных советников для помощи Израилю в операции против группировки ХАМАС, пишет Times of Israel.

Комментарий представителя Пентагона Майера относительно американского коммандос прозвучал на следующий день после того, как Израиль освободил одного из своих солдат, удерживаемого боевиками ХАМАС в Секторе Газа.

Также отмечается, что вице-президент США Камала Харрис заявила в интервью, вышедшем в воскресенье, что Вашингтон не будет отправлять войска в Израиль или Сектор Газа на фоне внутренних опасений, что Штаты могут быть втянуты в еще один дорогостоящий конфликт на Ближнем Востоке.

Напомним, перед этим в прессе появилось сообщение о том, что США и Израиль начали обсуждать будущее Сектора Газа. Как писало Bloomberg со ссылкой на источники, не исключается, что туда могут ввести иностранные войска, если ЦАХАЛ удастся вытеснить ХАМАС.

Ранее в середине октябре СМИ сообщали, что США отобрали 2 тысячи военных для возможной переброски в Израиль.