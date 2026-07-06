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Дроны сожгли С-400 в Брянской области, она могла атаковать Киев (видео)

20:34 06.07.2026 Пн
1 мин
Ночью СБС "охотились" на еще одну "жирную цель" на территории РФ
aimg Елена Бджола
Фото: ЗРК С-400 (росСМИ)

6 июля дроны ВСУ атаковали зенитно-ракетный комплекс, который мог обстреливать Киев. От С-400 мало что осталось.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление 413-го полка Сил беспилотных систем "Рейд".

"Рейд" дронами уничтожил С-400

Операторы 413 полка СБС "Рейд" обнаружили и уничтожили в Брянской области пусковую установку комплекса С-400. С нее оккупанты запускали баллистические ракеты по наземным целям в Украине.

Это произошло во время очередного массированного удара РФ, в том числе по столице.

"Территория Брянской области является одним из стандартных районов, откуда россияне производят пуски баллистических ракет по Киеву", - отметили бойцы.

Видео: уничтожение российской ЗРК С-400 (facebook.com/raid.413)

Успех удара "Рейда" по С-400 сохранил жизнь гражданских украинцев, уверены воины СБС.

Украинские дроны уничтожают технику врага

Напомним, что системные удары по российским радарам в Брянской области открыли "окно возможностей" для дальнобойных дронов ВСУ. Операторы группы "Рони" поражают радары СКПП, контролирующие воздушное пространство в направлении Москвы.

Военные ВСУ уничтожили автомобиль, являвшийся пусковой установкой дронов-камикадзе "Шахед". Это достаточно редкая цель.

ССС масштабно атаковали в ночь на 25 июня оккупированный Крым. Было поражено 38 разнообразных военных целей окупантов.

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