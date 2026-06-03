Дроны Сил обороны остановили НПС "Зензеватка" и поразили аэродром "Саки"

В частности, под ударом был нефтяной терминал "Санкт-Петербург" - подтверждено его поражение с последующим пожаром на территории.

Этот терминал входит в число крупнейших перевалочных комплексов нефтепродуктов на Балтийском направлении и имеет ключевое значение для экспорта и логистики топливных ресурсов РФ. Его пропускная способность достигает 10 млн тонн в год. Объект также используется для обеспечения потребностей военных формирований страны-агрессора.

Кроме того, подтверждена остановка перекачки нефти на нефтеперекачивающей станции "Зензеватка" в Волгоградской области страны-агрессора, которая была поражена 2 июня.

Стратегический завод и аэропорт "Саки"

Кроме того, под атакой дронов было предприятие по производству составных частей высокоточного вооружения "Мичуринский завод "Прогресс". На его территории зафиксирован пожар, масштабы последствий пока уточняются.

Завод специализируется на производстве приборов для систем управления авиационной и ракетной техники РФ, в частности гироскопических приборов стабилизации, автопилотов, навигационных курсоуказателей и других элементов пилотно-навигационных комплексов. Они применяются во вражеских самолетах, ракетах и дронах.

Силы обороны также поразили радиотехническую систему ближней навигации РБСН-4Н на аэродроме "Саки" во временно оккупированном Крыму.

Другие важные объекты врага

Были поражены склад боеприпасов и беспилотников российских оккупантов (Галициновка, Донецкой обл.), склад горюче-смазочных материалов (Белолуцк, Луганской обл.), а также вражеский командно-наблюдательный пункт (Селидово, Донецкой обл.).

По результатам предыдущих атак 2 июня было подтверждено повреждение технологической эстакады, установки первичной переработки нефти АВТ и двух резервуаров РВС-5000 на НПЗ "Ильский".

Также по результатам удара 30 мая по полигону "Приморский Посад" на ВОТ Запорожской обл. подтверждено уничтожение укрытий для личного состава россиян. Враг потерял около 30 солдат.

"Силы обороны Украины и в дальнейшем системно принимать меры для ослабления военно-экономического потенциала российских оккупантов и принуждения РФ к прекращению вооруженной агрессии против Украины", - отметили в Генштабе.

"Стабильное будущее" в виде пожаров на НПЗ

В СБУ подтвердили удар по "Петербургскому нефтяному терминалу" совместно с представителями Сил обороны Украины.

"Он имеет 21 резервуар для хранения и перевалки нефтепродуктов. Преодолев около 1100 километров, беспилотники попали по территории резервуарного парка, где зафиксировано не менее четырех отдельных крупных очагов пожара", - говорится в заявлении.

Отмечается, что атака на ПНТ состоялась в день открытия Петербургского международного экономического форума, который проходит под лозунгом "Прагматичный диалог - путь к стабильному будущему".

"Россия в очередной раз демонстрирует нежелание вести любой прагматический диалог о прекращении войны против Украины. Поэтому ее ожидает "стабильное будущее" в виде регулярных пожаров на НПЗ, нефтебазах и терминалах, через которые Кремль зарабатывает нефтедоллары для финансирования агрессии", - отметили в СБУ.

В Службе отметили, что чем дольше страна-агрессор выбирает войну вместо мира, тем чаще будут гореть объекты, которые ее обеспечивают.