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Дроны, ИИ и киберзащита: Сибига призвал партнеров инвестировать в украинские технологии

Воскресенье 06 июля 2025 22:30
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Дроны, ИИ и киберзащита: Сибига призвал партнеров инвестировать в украинские технологии Фото: министр иностранных дел Украины Андрей Сибига (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Эдуард Ткач

Глава МИД Украины Андрей Сибига обратился с призывом к партнерам инвестировать в украинские технологии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в соцсети Х.

Он отметил, что война, в которую Россия втянула Украину, привела к тому, что наша страна научилась вводить нововведения.

В частности, Сибига подчеркнул, что Украина теперь является технологически передовой страной, которая преуспевает в беспилотниках, ИИ на поле боя, кибербезопасности, цифровом управлении, банковском деле и других отраслях.

"Мы призываем партнеров больше инвестировать в технологии Украины и помогать нам массово производить наши лучшие инновации. Это взаимовыгодное партнерство: те, кто помогает нам сейчас, непосредственно выигрывают от наших инноваций в будущем", - пишет министр.

Также он подчеркнул, что Украина уже делает вклад в трансатлантическую безопасность, и украинские технологии укрепят как ее, так и партнеров.

Отдельно Сибига коснулся темы санкций против России. Он отметил, что ограничения должны быть усилены уже сейчас, лишив РФ ресурсов для ее военной машины.

"Каждый микрочип, в котором отказано Москве - это спасенная жизнь. Россию нужно лишить всех ресурсов для ее военной машины. Доходы от нефти должны быть сокращены. Доступ Москвы к технологиям должен быть полностью нарушен. Давайте расширим технологический разрыв между свободой и тиранией, превратив инновации в щит. Не только для Украины, но и для всего трансатлантического сообщества", - резюмировал глава МИД Украины.

Производство украинского оружия в Европе

Напомним, в пятницу 4 июля стало известно, что украинское оружие будут производить на территории Дании. Соответствующее соглашение было подписано в Копенгагене.

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Андрей Сибига Инвестиции в Украину Война в Украине
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