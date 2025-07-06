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Дрони, ШІ та кіберзахист: Сибіга закликав партнерів інвестувати в українські технології

Неділя 06 липня 2025 22:30
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Дрони, ШІ та кіберзахист: Сибіга закликав партнерів інвестувати в українські технології Фото: міністр закордонних справ України Андрій Сибіга (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Едуард Ткач

Глава МЗС України Андрій Сибіга звернувся із закликом до партнерів інвестувати в українські технології.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис в соцмережі Х.

Він зазначив, що війна, в яку Росія втягнула Україну, призвела до того, що наша країна навчилася вводити нововведення.

Зокрема, Сибіга наголосив, що Україна тепер є технологічно передовою країною, яка досягає успіху в безпілотниках, ШІ на полі бою, кібербезпеці, цифровому управлінні, банківській справі та інших галузях.

"Ми закликаємо партнерів більше інвестувати в технології України і допомагати нам масово виробляти наші найкращі інновації. Це взаємовигідне партнерство: ті, хто допомагає нам зараз, безпосередньо виграють від наших інновацій у майбутньому", - пише міністр.

Також він підкреслив, що Україна вже робить внесок у трансатлантичну безпеку, і українські технології зміцнять як її, так і партнерів.

Окремо Сибіга торкнувся теми санкцій проти Росії. Він наголосив, що обмеження мають бути посилені вже зараз, позбавивши РФ ресурсів для її військової машини.

"Кожен мікрочип, у якому відмовлено Москві - це врятоване життя. Росію потрібно позбавити всіх ресурсів для її військової машини. Доходи від нафти мають бути скорочені. Доступ Москви до технологій має бути повністю порушений. Давайте розширимо технологічний розрив між свободою і тиранією, перетворивши інновації на щит. Не тільки для України, а й для всієї трансатлантичної спільноти", - резюмував глава МЗС України.

Виробництво української зброї в Європі

Нагадаємо, у п'ятницю 4 липня стало відомо, що українську зброю вироблятимуть на території Данії. Відповідну угоду було підписано в Копенгагені.

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Андрій Сибіга Інвестиції в Україну Війна в Україні
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