RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Дроны СБУ остановили производство на Алчевском меткомбинате (видео)

12:38 04.04.2026 Сб
2 мин
Это один из ключевых промышленных объектов оккупантов
aimg Татьяна Степанова
Фото: дроны СБУ остановили производство на Алчевском меткомбинате (Getty Images)

Бойцы СБУ совместно с воинами 1-го отдельного центра Сил беспилотных систем ВСУ второй раз за месяц нанесли удар по Алчевскому металлургическому комбинату.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Службы безопасности Украины.

Читайте также: Дроны СБУ второй раз за неделю поразили нефтетерминал "Усть-Луга" в России

Отмечается, что это один из ключевых промышленных объектов в Луганской области, который оккупанты используют для обеспечения своего военного производства.

Продукция предприятия поставляется на российский "Уралвагонзавод", где изготавливают военную технику для армии РФ, в частности танки Т-90М "Прорыв" и гаубицы "Мста-С".

После идентификации расположения критических производственных мощностей комбината по ним были нанесены удары дронами FP-2 компании "Fire Point".

В результате поражения повреждены доменные печи, ключевые производственные цеха, дистилляционные колонны, газопроводы и электроподстанции, обеспечивающие работу предприятия. Из-за нанесенных повреждений комбинат остановил работу.

"СБУ вместе с Силами обороны Украины и в дальнейшем будет системно сокращать способности врага в военно-промышленной сфере!", - отметили в СБУ.

Успешные операции СБУ

Напомним, дальнобойные беспилотники Центра спецопераций "Альфа" СБУ второй раз за неделю поразили нефтетерминал порта "Усть-Луга" в Ленинградской области РФ.

Ранее дроны СБУ нанесли серию ударов по военным объектам российских оккупантов в Крыму. Поражены авиаремонтный завод и позиции ПВО вблизи Джанкоя.

Также СБУ и Силы обороны вывели из строя российский фрегат "Адмирал Эссен", который является носителем "Калибров".

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Служба безопасности УкраиныЛуганскАлчевскСилы беспилотных системВойна в УкраинеАтака дронов