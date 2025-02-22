Дроны СБУ обесточили и остановили нефтеперекачивающую станцию на Кубани, - источники

Как отмечают источники РБК-Украина, атака дронов СБУ произошла 20 февраля Нефтеперекачивающая станция "Нововеличковская" является одной из ключевых для транспортировки нефти на Кубани. Через нее идет поставка на Афипский и Ильский нефтеперерабатывающие заводы.

Удар дронов пришелся на электроподстанцию 110/35/10 кВ, которая питает НПС. Подстанция загорелась, произошло полное обесточивание и аварийная остановка процесса перекачки нефти. В настоящее время россияне устанавливают сумму ущерба.

"Это уже восьмая с начала года успешная спецоперация СБУ по поражению нефтеперерабатывающих и нефтеперекачивающих мощностей РФ. Каждая такая "бавовна" приносит многомиллионные убытки РФ и затрудняет обеспечение российской армии топливом", - сообщил информированный источник в СБУ.