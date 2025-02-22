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Дроны СБУ обесточили и остановили нефтеперекачивающую станцию на Кубани, - источники

Фото: дроны СБУ атаковали нефтеперекачивающую станцию на Кубани (Getty Images)
Автор: Юлия Акимова, Наталья Юрченко

Дроны Службы безопасности Украины атаковали нефтеперекачивающую станцию "Нововеличковская" в Краснодарском крае. Работа НПС была остановлена.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники в спецслужбах.

Как отмечают источники РБК-Украина, атака дронов СБУ произошла 20 февраля Нефтеперекачивающая станция "Нововеличковская" является одной из ключевых для транспортировки нефти на Кубани. Через нее идет поставка на Афипский и Ильский нефтеперерабатывающие заводы.

Удар дронов пришелся на электроподстанцию 110/35/10 кВ, которая питает НПС. Подстанция загорелась, произошло полное обесточивание и аварийная остановка процесса перекачки нефти. В настоящее время россияне устанавливают сумму ущерба.

 

"Это уже восьмая с начала года успешная спецоперация СБУ по поражению нефтеперерабатывающих и нефтеперекачивающих мощностей РФ. Каждая такая "бавовна" приносит многомиллионные убытки РФ и затрудняет обеспечение российской армии топливом", - сообщил информированный источник в СБУ.

Атаки на НПЗ в России

Напомним, что украинские спецслужбы с начала полномасштабной войны осуществили десятки операций, атакуя важные для врага объекты. Под удары попадают нефтеперерабатывающие заводы, нефтехранилища, оборонные заводы и тому подобное.

Так, в ночь на 5 февраля россияне пожаловались на атаку дронов в Краснодарском крае. Позже Генеральный штаб ВСУ подтвердил удар по мини-НПЗ "Албашнефть". После успешного попадания на объекте возник пожар.

Также в этом месяце Генштаб ВСУ сообщил, что Силы беспилотных систем, Главное управление разведки и Силы специальных операций поразили Саратовский нефтеперерабатывающий завод.

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