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Дроны СБУ ударили по важному заводу "Сигнал" в Ставрополе: что известно

Ставрополь, Суббота 26 июля 2025 11:41
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Дроны СБУ ударили по важному заводу "Сигнал" в Ставрополе: что известно Фото: дроны СБУ атаковали российский завод "Сигнал" (t.me mchs_official)
Автор: Юлия Акимова, Наталья Юрченко

Дроны СБУ в ночь на 26 июля атаковали российский Ставрополь. Целью был радиозавод "Сигнал".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники.

Как сообщили источники РБК-Украина, этой ночью дальнобойные дроны Службы безопасности Украины поразили производственные мощности Ставропольского радиозавода "Сигнал".

По данным источников, один из ударов пришелся на корпус №2 (цех №5), где расположено дорогостоящее импортное оборудование. Речь идет о станках на базе числового программного управления.

Второе поражение зафиксировано в корпусе №1, где находится цех радиоэлектронных устройств №17.

Завод "Сигнал" - это один из крупнейших в России производителей радиоэлектроники. Это предприятие специализируется на производстве различных видов РЭБов, радиолокационной, радионавигационной аппаратуры, радиоаппаратуры дистанционного управления и работает на российский ВПК.

Известно, что завод "Сигнал" находится под международными санкциями.
Дроны СБУ ударили по важному заводу &quot;Сигнал&quot; в Ставрополе: что известно
Фото: Ставрополь находится на юге РФ (скриншот google.com/maps)

Взрывы в Ставрополе

Напомним, утром 26 июля россияне в соцсетях пожаловались на атаку дронов на Ставрополь. Там раздавались взрывы, а росСМИ и местные власти заявляли о "прилетах" на территории промышленных объектов.

В сети же сообщали, что были зафиксированы удары по заводу "Сигнал". Он, как известно, находится под санкциями стран Евросоюза, США, Украины и Японии.

Среди прочего это предприятие производит РЭБы для самолетов и наземных объектов, включая "Тополь-Э".

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