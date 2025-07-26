Дроны СБУ ударили по важному заводу "Сигнал" в Ставрополе: что известно

Дроны СБУ в ночь на 26 июля атаковали российский Ставрополь. Целью был радиозавод "Сигнал".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники.

Как сообщили источники РБК-Украина, этой ночью дальнобойные дроны Службы безопасности Украины поразили производственные мощности Ставропольского радиозавода "Сигнал".

По данным источников, один из ударов пришелся на корпус №2 (цех №5), где расположено дорогостоящее импортное оборудование. Речь идет о станках на базе числового программного управления.

Второе поражение зафиксировано в корпусе №1, где находится цех радиоэлектронных устройств №17.



Завод "Сигнал" - это один из крупнейших в России производителей радиоэлектроники. Это предприятие специализируется на производстве различных видов РЭБов, радиолокационной, радионавигационной аппаратуры, радиоаппаратуры дистанционного управления и работает на российский ВПК.

Известно, что завод "Сигнал" находится под международными санкциями.



Фото: Ставрополь находится на юге РФ (скриншот google.com/maps)