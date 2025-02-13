Дроны СБУ повторно поразили нефтеперерабатывающую станцию "Андреаполь" в РФ

По данным военных, в результате удара беспилотников произошло возгорание в районе закрытого распределительного устройства и склада котельного оборудования. Более того, перекачка нефти станцией была временно прекращена.

Известно, что это уже вторая атака дронов СБУ на этот объект за последние 2 недели. Первая состоялась 29 января этого года. В тот раз была повреждена

фильтрационная насосная площадка,

цистерны с присадками,

произошел разлив нефтепродуктов и пожар.

"Каждый день простоя этой нефтеперекачивающей станции приносит России десятки миллионов долларов убытков, ведь она является составляющей трубопровода, по которому нефть поставляется в терминал "Усть-Луга" на Балтийском море. Дроновые санкции СБУ против российского нефтяного комплекса будут продолжаться и в дальнейшем", - сообщил источник в СБУ.