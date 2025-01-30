Bloomberg оценил последствия атаки дронов на нефтеперекачивающую станцию в Усть-Луге

Перекачка нефти через российский балтийский порт Усть-Луга приостановилась. Это произошло после атаки на нефтеперекачивающую станцию "Андреаполь".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

"Если будет подтверждено, что удары украинских беспилотников повредили систему трубопроводов, питающих Усть-Лугу, приостановив поставки нефти из порта на длительный период, это станет новой значительной угрозой для мирового рынка нефти", - пишет издание.

По данным журналистов, потоки в Усть-Луге упали до нуля 29 января. Данные о судоходстве, полученные Bloomberg, указывают на то, что последний танкер отплыл в среду утром, хотя после этого есть разрыв в сигналах судна.

Что известно о российском порту Усть-Луга

По данным, собранным Bloomberg, порт Усть-Луга в прошлом году обрабатывал около 650 тысяч баррелей сырой нефти в день, или около 20% от общего морского потока России. Он считается вторым по величине после Новороссийска.

За последние недели, как пишет СМИ, "потоки из порта упали без объяснения причин".