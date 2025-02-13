Дрони СБУ повторно уразили нафтопереробну станцію "Андреаполь"в РФ

За даними військових, унаслідок удару безпілотників сталося загоряння у районі закритого розподільного пристрою та складу котельного обладнання. Ба більше, перекачування нафти станцією було тимчасово припинено.

Відомо, що це вже друга атака дронів СБУ на цей об’єкт за останні 2 тижні. Перша відбулася 29 січня цього року. Того разу було пошкоджено:

фільтраційний насосний майданчик,

цистерни з присадками,

стався розлив нафтопродуктів і пожежа.

"Кожен день простою цієї нафтоперекачувальної станції приносить Росії десятки мільйонів доларів збитків, адже вона є складовою трубопроводу, яким нафта постачається в термінал "Усть-Луга" на Балтійському морі. Дронові санкції СБУ проти російського нафтового комплексу триватимуть і надалі", - повідомило джерело в СБУ.