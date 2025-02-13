Дрони СБУ повторно уразили нафтопереробну станцію "Андреаполь"в РФ

У ніч на 13 лютого дрони СБУ вдруге за два тижні вразили нафтоперекачувальну станцію "Андреаполь". Вона є важливою складовою Балтійської трубопровідної системи-2.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела в СБУ
За даними військових, унаслідок удару безпілотників сталося загоряння у районі закритого розподільного пристрою та складу котельного обладнання. Ба більше, перекачування нафти станцією було тимчасово припинено.
Відомо, що це вже друга атака дронів СБУ на цей об’єкт за останні 2 тижні. Перша відбулася 29 січня цього року. Того разу було пошкоджено:
"Кожен день простою цієї нафтоперекачувальної станції приносить Росії десятки мільйонів доларів збитків, адже вона є складовою трубопроводу, яким нафта постачається в термінал "Усть-Луга" на Балтійському морі. Дронові санкції СБУ проти російського нафтового комплексу триватимуть і надалі", - повідомило джерело в СБУ.
Нагадаємо, що раніше РБК-Україна писало, як Bloomberg оцінив наслідки минулої атаки дронів на нафтоперекачувальну станцію в Усть-Лузі.
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