Дроны СБУ приостановили работу газового завода-гиганта в России, - источники

Отмечается, что первым под атакой оказался морской порт Темрюк в Краснодарском крае, в нем горят два резервуара с нефтепродуктами. Площадь пожара - около 2 тысяч квадратных метров. К тушению привлечены 70 человек и 18 единиц техники.

Также в результате прилета беспилотников произошло возгорание газа на Оренбургском газоперерабатывающем заводе. Это крупнейший в мире газохимический комплекс, который перерабатывает 37,5 млрд куб. м газа в год.

Так, известно о повреждении трубопровода эстакады установки 3У-70, которая очищает сырой газ от сероводорода и диоксида углерода. Технологический процесс на предприятии был приостановлен. Сервис FIRMS, отслеживающий возгорания в реальном времени по всему миру, зафиксировал пожары на заводе.

"СБУ продолжает системные удары по объектам нефтегазового сектора РФ. Каждое из них бьет по российскому бюджету, уменьшает валютные поступления, усложняет логистику и поставки топлива для армии", - сообщил источник в СБУ.