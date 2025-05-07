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Дроны РФ массированно ударили по Славянску: часть города без света

Славянск, Среда 07 мая 2025 09:42
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Дроны РФ массированно ударили по Славянску: часть города без света Фото: РФ массированно атаковала Славянск 7 мая (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Российские захватчики массированно атаковали дронами Славянск в Донецкой области. В ночь на 7 мая россияне выпустили по городу 10 беспилотников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Славянской ГВА Вадима Ляха в Facebook.

Как отметил Лях, утро в Славянске началось с массированного обстрела - оккупанты направили на город 10 дронов.

"Попадание в промзону на ул. Вокзальной, к счастью, без пострадавших", - сообщил начальник Славянской ГВА.

Местное издание "Новости Донбасса" сообщает, что Славянск после вражеской атаки частично остался без света. Пока энергетики и местные власти не сообщали о поражении энергообъектов.

Напомним, что в ночь на 4 мая россияне также массированно ударили по Славянску. Тогда шесть российских беспилотников попали на территорию строительной базы в микрорайоне Железнодорожный. Возник пожар, но, к счастью, никто не пострадал.

Атака дронов на Украину 7 мая

Этой ночью армия РФ в очередной раз атаковала Украину дронами. В частности, под ударом врага был Киев.

Оккупанты после полуночи выпустили по столице баллистическую ракету, а позже дроны. Вражескую ракету удалось сбить, ее обломки упали в Соломенском районе Киева. Также силы ПВО сбили часть дронов.

В нескольких районах Киева зафиксированы последствия. В результате атаки два человека погибли, семеро пострадали, в том числе четверо детей. Больше о последствиях атаки на Киев - в материале РБК-Украина.

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