За дроны для пограничников требовали 1 млн долларов взятки

По данным следствия, чиновник ГПСУ и владелец компании-производителя беспилотников, которая не выиграла тендер, после объявления результатов потребовали от компании-победителя тендера, 1 млн долларов, за "беспроблемное" подписание контракта.

Эту сумму они планировали поделить между собой и должностными лицами пограничной службы.

Чтобы убедить руководителя компании-победителя заплатить, ему организовали разговор с представителем Госпогранслужбы.

Тот уверял, что требование о взятке якобы согласовано с руководством ведомства.

Владельцу компании-конкурента и чиновнику ГПСУ уже сообщили о подозрении во взяточничестве.

В Киеве НАБУ провело обыски в нескольких подразделениях пограничной службы.

Что говорят в ГПСУ

В Госпогранслужбе заявили, что сотрудничают со следствием и сами заинтересованы в объективном расследовании.

В ведомстве отметили, что сама процедура тендера была проведена законно: победителем признали фирму с самым низким ценовым предложением, а задержанный военнослужащий не имел возможности влиять на ход торгов.

"Во время войны, развязанной Россией против Украины, когда большая часть всего личного состава ГПСУ находится в составе Сил обороны, обеспечение подразделений всем необходимым является приоритетом. И никто не имеет ни законного, ни морального права наживаться на средствах для фронта", - заявили в Госпогранслужбе.

В ведомстве добавили, что следствию передали всю необходимую информацию, в том числе и материалы по переговорным процедурам во время тендера.