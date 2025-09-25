Дроны покинули воздушное пространство над аэропортом Ольборг: что рассказывает полиция

"Неидентифицированные дроны, которые наблюдали в Северной Ютландии, больше не находятся над воздушным пространством аэропорта Ольборг", - говорится в сообщении полиции Северной Ютлантии.

Начато расследование. Полиция просит всех, кто имеет информацию по этому делу, связаться с ними.

О неизвестных беспилотниках, которые в ночь на 25 сентября были замечены вблизи еще трех аэропортов Дании - в Эсбьерге, Сьоннербордзе и Скридструпе - пока не сообщается.

На авиабазе "Скридструп" базируются датские истребители F-16 и F-35.