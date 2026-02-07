Украинские дроны уничтожают врага быстрее, чем РФ мобилизует: Сырский назвал цифры за январь

В январе украинские дроны уничтожили почти 30 тысяч российских оккупантов, что превысило темпы мобилизации в РФ и создало технологическое преимущество на поле боя.
Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Facebook-страницу.
Читайте также: Украинское оружие показало высокий результат: в ВСУ создают новые дивизионы дронов
По словам Главнокомандующего, в январе подразделения БпЛА поразили 66,2 тысячи целей. Благодаря работе дронов удалось ликвидировать почти 29,7 тысячи оккупантов, тогда как враг за месяц смог рекрутировать только 22 тысячи человек.
"Это та разница, к которой мы стремимся: уничтожать больше солдат, чем Россия успевает поставить в строй. Это и эффективность наших БпС, что при условии дальнейшего наращивания будет заставлять Москву прекратить захватническую войну", - подчеркнул Сирский.
Он добавил, что Украина сохраняет преимущество в применении FPV-дронов, а наземные роботизированные комплексы в январе выполнили на четверть больше миссий, чем в декабре.
Россия планирует существенно нарастить численность своих беспилотных войск - до 165 тысяч человек в течение года. Оккупанты уже внедряют новые реактивные дроны "Герань-4" и "Герань-5", а также собственные дроны-перехватчики.
Как отметил Главнокомандующий, нынешняя война превратилась в соревнование технологий, где выигрывает тот, кто быстрее реализует преимущество на поле боя.
"Все это стимулирует нас быстрее искать собственные революционные технологические и управленческие решения для противодействия российским БпЛА и преодоления эшелонированной противовоздушной обороны противника", - подчеркнул он.
Для усиления фронта в штаты отдельных штурмовых полков и бригад ТрО будут введены дополнительные батальоны беспилотных систем.
Напомним, Сырский отметил, что украинские образцы вооружения демонстрируют высокую результативность. Поэтому в Вооруженных силах Украины продолжается формирование новых дивизионов беспилотников. В прошлом месяце техника отечественного производства показала значительную эффективность в противодействии вражеским дронам.
Также начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ полковник Юрий Игнат, прокомментировал результаты доклада по уничтожению "Шахедов" с помощью различных типов дронов-перехватчиков.
По его словам, российские беспилотники претерпели эволюцию и сейчас составляют основную воздушную угрозу для Украины.
Отдельно Александр Сырский отметил, что в 2025 году территориальные центры комплектования обеспечили около 90% общей мобилизации в ряды украинской армии.