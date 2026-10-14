Дроны могли атаковать мегадата-центр Сбербанка, один из крупнейших в России

О десятках взрывов в городе сообщили местные жители. На кадрах, распространяемых Exilenova+, виден момент попадания, а впоследствии в городе начался пожар. Официально российские власти атаку пока не комментировали.

Одна из вероятных целей атаки состоит в мегадате-центре "Сбербанка". Строительство комплекса продолжается, но его вводят в эксплуатацию поэтапно, поэтому отдельные части уже могут работать.

Проект стоимостью 122,2 млрд рублей (более 1 млрд долларов) предполагает создание одного из крупнейших центров обработки данных в России.

Там должно разместить около 3000 серверных стоек и до 120 тысяч серверов, а мощность достигнет 82 МВт. Кроме данных самого банка, на его базе планировали разместить сервисы государственной цифровой платформы ГосТех.

По другим данным под удар могла попасть энергетическая инфраструктура в этом районе. Также поступает информация о возможной атаке на промзону металлургического завода "МЗ Балаково".