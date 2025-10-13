Дроны летят с разных направлений: РФ снова атакует Украину "Шахедами"

Российская армия вечером понедельника, 13 октября, запустила несколько групп ударных дронов типа "Шахед".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы и Карту воздушных тревог.
По данным Воздушных сил, первые вражеские дроны в воздушном пространстве Украины начали фиксироваться около 18:00. Сейчас сигнал тревоги объявлен в северных, восточных и части южных областей.
По состоянию на 21:05 "Шахеды" фиксируются неподалеку от Харькова. А также недалеко от Чернигова и в Сумской области.
Жителей областей, в которых объявлена воздушная тревога, призывают сохранять спокойствие и в случае угрозы немедленно направляться в ближайшие укрытия. Также в Украине запрещено делать фото- или видеосъемку работы подразделений противовоздушной обороны.
Вечером 12 октября российские оккупанты совершили новую массированную атаку, запустив несколько групп ударных дронов. Ночью по всей Украине объявляли воздушную тревогу из-за угрозы баллистического удара.
Вражеские беспилотники фиксировали в разных регионах страны. Около двух часов ночи в Одесской области прогремели взрывы. В результате атаки вспыхнул масштабный пожар - огонь охватил более 5 тысяч квадратных метров складских помещений, где хранились ткани, одежда и упаковочные материалы.
По данным Воздушных сил, этой ночью Россия осуществила очередную атаку по территории Украины, применив 82 ударных беспилотника "Шахед", "Гербера" и дроны других типов.