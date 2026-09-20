Российские дроны атаковали жилой дом в Сумах, есть погибшая и раненый

Об этом заявил глава Сумской областной военной администрации Олег Григоров, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram -канал.

Погибшие и раненые

В результате вражеского удара погибла гражданская женщина.

Также ранение получил ее 41-летний мужчина. Медики диагностировали у него многочисленные обломочные повреждения, мужчину транспортировали в больницу для оказания необходимой помощи.

Взрывной волной и обломками был поврежден жилой многоквартирный дом и пять припаркованных рядом автомобилей.