Дроны летели с семи направлений, было более 20 "прилетов": детали ночной атаки РФ

09:10 06.03.2026 Пт
2 мин
Сколько беспилотников удалось уничтожить силам ПВО?
aimg Татьяна Степанова
Иллюстративное фото: силы ПВО сбили 111 российских дронов (Getty Images)

В ночь на 6 марта Россия атаковала Украину 141 ударным дроном с семи направлений. Силам ПВО удалось сбить большинство вражеских беспилотников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

По данным военных, с 18:00 5 марта до утра 6 марта россияне атаковали 141 ударным дроном типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и беспилотниками других типов по направлениям: Орел, Брянск, Курск, Миллерово, Шаталово, Приморско-Ахтарск - РФ, Гвардейское, Чауда - ВОТ АР Крым.

Около 100 из запущенных дронов - "Шахеды".

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 111 вражеских беспилотников типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание 24 ударных дронов на 16 локациях, а также падение сбитых (обломки) на одной локации.

"Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских беспилотников. Соблюдайте правила безопасности!", - предупредили в Воздушных силах.

Обстрелы Украины

Напомним, в ночь на 6 марта российские оккупанты нанесли удары дронами по Кривому Рогу. В городе в результате атак загорелись жилой дом и предприятие.

В ночь на 5 марта российские войска атаковали Украину 155 беспилотниками с пяти направлений. Силы ПВО сбили или подавили 136 вражеских беспилотников.

Также вчера утром российский ударный "Шахед" атаковал пассажирский поезд на вокзале в Николаеве. После попадания один из вагонов полностью охватило сильным пожаром, пострадал человек. В ГСЧС показали кадры последствий атаки РФ.

Отметим, что в течение зимы Украина пережила 14 массированных комбинированных атак со стороны российских войск. По стране выпустили более 700 ракет различных типов и тысячи дронов.

