Дроны летели с семи направлений, было более 20 "прилетов": детали ночной атаки РФ

По данным военных, с 18:00 5 марта до утра 6 марта россияне атаковали 141 ударным дроном типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и беспилотниками других типов по направлениям: Орел, Брянск, Курск, Миллерово, Шаталово, Приморско-Ахтарск - РФ, Гвардейское, Чауда - ВОТ АР Крым.

Около 100 из запущенных дронов - "Шахеды".

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 111 вражеских беспилотников типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание 24 ударных дронов на 16 локациях, а также падение сбитых (обломки) на одной локации.

"Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских беспилотников. Соблюдайте правила безопасности!", - предупредили в Воздушных силах.