Дроны летели с пяти направлений, есть "прилеты": как ПВО отбила ночной удар РФ
Россия ночью вновь атаковала Украину дронами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Военно-воздушных сил Украины.
Массированная атака: откуда летели дроны
В ночь с 22 на 23 июня Россия атаковала Украину 135 ударными беспилотниками. Среди них - дроны типа "Шахед", "Гербера", "Италмас", а также беспилотники-имитаторы типа "Пародия", в частности реактивные варианты.
Запуски осуществлялись с нескольких направлений:
- Орел;
- Курск;
- Брянск;
- Приморско-Ахтарск;
- Миллерово.
Фото: как отработала ПВО по дронам (https://t.me/kpszsu/66046)
По предварительным данным на утро 23 июня, силы ПВО сбили или подавили 118 вражеских беспилотников. Это дроны типов "Шахед", "Гербера", "Италмас" и других. Уничтоженные аппараты фиксировали на севере, юге и востоке страны.
В то же время 13 ударных беспилотников все же достигли целей - попадания зафиксированы по 11 объектам. Обломки сбитых дронов упали еще в 3 местах.
По состоянию на утро несколько вражеских дронов все еще находятся в воздушном пространстве Украины. Население призывают соблюдать правила безопасности и не игнорировать сигналы тревоги.
В ночь на 23 июня Крым также не спал - там вспыхнули пожары на нефтяной базе и подстанции, а движение по Керченскому мосту было перекрыто. По данным мониторинговых групп, были поражены порт "Кавказ" и комплекс хранения нефтепродуктов.
Как сообщало РБК-Украина, той же ночью Россия атаковала и Запорожье - пострадали двое жителей, повреждены частный дом, автосервис и автозаправочная станция.