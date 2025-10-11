RU

Выборы в Молдове Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине

Дроны летели с четырех направлений: сколько вражеских целей сбила ПВО этой ночью

Иллюстративное фото: Генштаб обновил потери РФ за последние сутки (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Российская Федерация в ночь на 11 октября атаковала Украину 78 ударными дронами с разных направлений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы.

С 20:00 10 октября противник атаковал 78-ю ударными дронами типа "Шахед", "Гербера" и беспилотниками других типов с направлений. Дроны летели с четырех разных направлений, более 40 из них - "Шахеды".

Воздушное нападение отражали подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 09:00, противовоздушной обороной сбито или подавлено 54 вражеских дрона типа "Шахед", "Гербера" и дроны других типов на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание 21 ударного БпЛА на 6 локациях. В воздушном пространстве фиксируются несколько вражеских беспилотников.

Обстрелы 11 октября

Прошлой ночью россияне атаковали южные, восточные и северные области. Ночью Одессу и Одесскую область массированно атаковали ударные БпЛА. В городе частично исчезли свет и вода.

 

Также российские войска поздно вечером 10 октября атаковали энергетиков в Черниговской области. В результате обстрела погибли энергетики, возникло несколько пожаров.

Оккупанты нанесли массированный дроновой удар по городу Чугуев, что в Харьковской области. По данным властей города, в результате российского обстрела произошел пожар. Из-за этого было отключено электроснабжение в части Чугуева. Есть один пострадавший, медики оказали ему помощь на месте.

