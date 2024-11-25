Дроны ГУР атаковали нефтебазу в Калужской области, - источники

В результате операции ГУР МО этой ночью был поражен объект топливно-энергетического комплекса в Калужской области.

Как сообщают источники, около 00:30 25 ноября в результате ударов дронов-камикадзе на объекте произошла серия взрывов и начался пожар. На видео очевидцев видны безуспешные попытки российского ПВО отразить атаку БПЛА, однако украинские дроны один за другим попадают во враждебную цель, приводя к масштабным разрушениям.

Объектом атаки стала нефтебаза АО "Калуганефтепродукт", участвующего в обеспечении вооруженной агрессии РФ против Украины.

Несмотря на разрушительные последствия атаки, на опубликованных видео видно, что местные жители восприняли операцию ГУР МО с энтузиазмом.

Напомним, в ночь на 25 ноября дроны поразили нефтебазу в Калужской области "Калуганефтепродукт".

Кроме нефтебазы был атакован и входящий в состав военно-промышленного комплекса (ВПК) России завод "Тайфун". Он специализируется на разработке и производстве радиоэлектронной аппаратуры, включая системы связи, радиолокационное оборудование и устройства для радиоэлектронной разведки. Также предприятие производит оптико-электронные компоненты, используемые в системах наблюдения и наведения для боевой техники.

Кроме того, "Тайфун" производит комплектующие для авиационной техники, ракетных установок и систем противовоздушной обороны.