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Дроны на фронте пока не могут заменить артиллерию и ракетные войска, - Гаврилюк

Киев, Среда 23 октября 2024 18:03
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Дроны на фронте пока не могут заменить артиллерию и ракетные войска, - Гаврилюк Фото: Иван Гаврилюк, первый заместитель министра обороны Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский, Ульяна Безпалько

Роль беспилотников в войне Украины с Россией продолжить расти в будущем. Но пока дроны не могут заменить ракеты и артиллерию.

Об этом в интервью РБК-Украина заявил первый заместитель министра обороны генерал-лейтенант Иван Гаврилюк.

"Технологии изменяют ход войны. Технологическое преимущество - реальный шанс изменить ситуацию на фронте в нашу пользу. Роль беспилотников на войне будет расти. Пока они не могут заменить ракетные войска и артиллерию. Разве что частично, в выполнении определенных задач", - считает Гаврилюк.

Он отметил, что беспилотники корректируют артиллерийский огонь, делая его более прицельным, а расход боеприпасов - меньше. Но роль ракетных войск и артиллерии "остается сверхважной".

По словам Гаврилюка, российским оккупантам удается продвигаться именно благодаря высокой интенсивности использования артиллерии и реактивных систем залпового огня. При этом средства РЭБ на артиллерию повлиять не могут.

"Эффективность выполнения боевых задач зависит от комплексного использования всего спектра вооружений: артиллерии, беспилотников, бронетехники, РСЗО, РЭБ и профессиональности личного состава", - обратил внимание заместитель министра обороны.

Украинские беспилотники

Напомним, Украина уже неоднократно успешно использовала беспилотники, в том числе собственного производства, в войне с российскими оккупантами.

В частности, украинские дальнобойные дроны били по складам с боеприпасами на территории России.

Недавно министр обороны США Ллойд Остин отмечал, что Украина производит "одни из лучших дронов в мире". И это при том, что вначале войны украинцы пользовались коктейлями Молотова для уничтожения вражеской техники.

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