Дроны били по филармонии и университету: СБУ задержала корректировщика атак РФ

Служба безопасности Украины задержала агента ФСБ, который наводил российские "Шахеды" во время масштабной атаки на Кропивницкий 28 июля. По его координатам вражеские дроны попали по гражданским объектам в центре города.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Службы безопасности Украины.

Служба безопасности задержала на Кировоградщине российского агента, который готовил координаты для воздушной атаки РФ по областному центру 28 июля этого года.

Тогда в результате вражеских "прилетов" были повреждены:

здания областной филармонии,

местного университета,

жилые дома в центральной части города.

По материалам дела, воздушный удар агрессора стал одним из крупнейших с начала полномасштабной войны. Враг задействовал дроны-камикадзе типа "Шахед", которые были направлены на объекты гражданской инфраструктуры Кропивницкого по наводке агента ФСБ.

Как установило расследование, фигурантом оказался 47-летний местный безработный, который попал в поле зрения оккупантов из-за своих прокремлевских комментариев в Telegram-каналах.

После вербовки он получил задание от куратора из ФСБ собирать конкретные геолокации для дронового удара РФ по городу.

После вражеской атаки по областному центру фигурант "отчитался" российскому спецслужбисту о ее последствиях для корректировки повторных и подготовки новых обстрелов.

Одновременно агент отслеживал для оккупантов направления перемещения грузовых эшелонов Сил обороны через территорию региона.

Киберспециалисты СБУ задержали злоумышленника "на горячем", когда он обустраивал "видеоловушку" вблизи железнодорожного объекта.

На месте происшествия у него изъят телефон с доказательствами его контактов с ФСБ.

Следователи СБУ сообщили задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины, а именно: государственная измена, совершенная в условиях военного положения.

Злоумышленник сейчас находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.