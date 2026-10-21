Россия усилила защиту дроновых заводов в "Алабуге" (спутниковые фото)

Россия сделала экономическую зону для производства дронов "Алабугу" одним из самых защищенных объектов в стране. Вокруг нее расположены уже 33 позиции ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода" в Telegram.

РФ защищает "Алабугу"

Число позиций ПВО вокруг особой экономической зоны "Алабуга" достигло 33-х.

Об этом свидетельствует спутниковый снимок, сделанный 21 октября.

Спутниковые снимки особой экономической зоны "Алабуга" (t.me/radiosvoboda)

С весны 2026 года вокруг основной российской площадки по производству ударных дронов типа "Герань"/"Шахед" построили:

несколько бетонных башен для систем ПВО,

новые подиумы для "Панцирей" или "Торов".

Кроме того, пишет издание, на территории "Алабуги" расположены:

башни для зенитных крупнокалиберных пулеметов,

конструкции для натяжения антидроновых сетей над производственными корпусами.

ОЭЗ "Алабуга"

Особая экономическая зона "Алабуга" остается одним из наиболее защищенных от ударов БПЛА объектов в России. Ее можно сравнить только с резиденцией Путина на Валдае (31 башня и 2 позиции ЗРК С-300/400).

Для примера, в столице и Московской области с начала полномасштабной войны России против Украины было построено более 100 новых позиций для систем противовоздушной обороны.