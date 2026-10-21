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Россия усилила защиту дроновых заводов в "Алабуге" (спутниковые фото)

21:22 21.10.2026 Ср
2 мин
aimg Елена Бджола
Россия усилила защиту дроновых заводов в "Алабуге" (спутниковые фото) Фото: Россия защищает ПВО производство дронов в "Алабуге" (Getty Images)
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Россия сделала экономическую зону для производства дронов "Алабугу" одним из самых защищенных объектов в стране. Вокруг нее расположены уже 33 позиции ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода" в Telegram.

РФ защищает "Алабугу"

Число позиций ПВО вокруг особой экономической зоны "Алабуга" достигло 33-х.

Об этом свидетельствует спутниковый снимок, сделанный 21 октября.

Россия усилила защиту дроновых заводов в &quot;Алабуге&quot; (спутниковые фото)Россия усилила защиту дроновых заводов в &quot;Алабуге&quot; (спутниковые фото)Россия усилила защиту дроновых заводов в &quot;Алабуге&quot; (спутниковые фото)Россия усилила защиту дроновых заводов в &quot;Алабуге&quot; (спутниковые фото)

Спутниковые снимки особой экономической зоны "Алабуга" (t.me/radiosvoboda)

С весны 2026 года вокруг основной российской площадки по производству ударных дронов типа "Герань"/"Шахед" построили:

  • несколько бетонных башен для систем ПВО,
  • новые подиумы для "Панцирей" или "Торов".

Кроме того, пишет издание, на территории "Алабуги" расположены:

  • башни для зенитных крупнокалиберных пулеметов,
  • конструкции для натяжения антидроновых сетей над производственными корпусами.

ОЭЗ "Алабуга"

Особая экономическая зона "Алабуга" остается одним из наиболее защищенных от ударов БПЛА объектов в России. Ее можно сравнить только с резиденцией Путина на Валдае (31 башня и 2 позиции ЗРК С-300/400).

Для примера, в столице и Московской области с начала полномасштабной войны России против Украины было построено более 100 новых позиций для систем противовоздушной обороны.

Ранее РБК-Украина писало, что Россия готовит резкое наращивание производства углеродного волокна для дронов-камикадзе - ключевого материала для их корпуса.

Расширение завода "Алабуга-Волокно" в Татарстане позволит Москве производить дополнительные 500 тонн углеродного волокна военного класса ежегодно до 2029 года.

Кроме того, ГУР обнародовало данные о 20 единицах иностранного технологического оборудования. Его РФ использует для производства ударных беспилотников "Герань" в особой экономической зоне "Алабуга".

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