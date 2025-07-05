Дроны атакуют российский Энгельс: в городе слышны взрывы, работает ПВО

Отмечается, что беспилотники атаковали Саратовскую область. По словам местных жителей, один из дронов был сбит над городом Энгельс.

Очевидцы сообщают об активной работе ПВО. Взрывы начали раздаваться над городом примерно в 3:50, всего их было слышно не менее 8.

Официальной информации пока что не было. Ранее губернатор Саратовской области Бусаргин сообщил об угрозе ударов беспилотниками.

"От Министерства обороны поступила информация об угрозе БПЛА. Локально в местах возможной угрозы работают системы оповещения. Все экстренные службы приведены в полную готовность", - отметил он.

На фоне угрозы в аэропортах Саратова, Ульяновска и Санкт-Петербурга введен план "Ковер" и приостановлены прием и отправка авиарейсов.