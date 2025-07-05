Дроны атакуют российский Энгельс: в городе слышны взрывы, работает ПВО

В российском городе Энгельс слышны взрывы. Город атакуют ударные дроны, работает противовоздушная оборона.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские паблики.
Отмечается, что беспилотники атаковали Саратовскую область. По словам местных жителей, один из дронов был сбит над городом Энгельс.
Очевидцы сообщают об активной работе ПВО. Взрывы начали раздаваться над городом примерно в 3:50, всего их было слышно не менее 8.
Официальной информации пока что не было. Ранее губернатор Саратовской области Бусаргин сообщил об угрозе ударов беспилотниками.
"От Министерства обороны поступила информация об угрозе БПЛА. Локально в местах возможной угрозы работают системы оповещения. Все экстренные службы приведены в полную готовность", - отметил он.
На фоне угрозы в аэропортах Саратова, Ульяновска и Санкт-Петербурга введен план "Ковер" и приостановлены прием и отправка авиарейсов.
В ночь на 5 июля Россию снова массированно атакуют ударные дроны.
В частности, в городе Чебоксары беспилотники атаковали один из местных заводов, в месте прилета вспыхнул пожар.
В ночь на 3 июля в городе Елец (Липецкая область) дронами был атакован завод "Энергия", производящий компоненты ракет.
А в ночь на 1 июля дроны атаковали оборонный завод "Купол" в Ижевске.
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