Московскую ТЭЦ укрепляют после масштабной атаки украинских дронов (видео)

В Москве ТЭЦ-8 начали срочно обносить бетонными блоками для защиты объекта от возможных атак беспилотников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Astra .

Работы зафиксировали на Волгоградском проспекте в российской столице, где расположена Московская ТЭЦ-8. В сети обнародовали кадры по монтажу бетонных конструкций.

Согласно информации из соцсетей, установленные блоки должны стать основой для дальнейшего возведения антидроновых сетей вокруг критического объекта.

Укрепление электростанции начали сразу после массированного удара дронов по Москве в ночь на 20 сентября. Мэр российской столицы Сергей Собянин пожаловался, что это была самая масштабная атака, и заявил о якобы сбитии 450 дронов на подлете к городу.

Несмотря на заявления местных властей об успешной работе ПВО, часть беспилотников все же достигла своих целей. В частности, были поражены "Газпромнефть-Московский НПЗ" в районе Капотни, складской комплекс в населенном пункте Софьино и ТЭЦ в городе Дзержинский.

Напомним, после атаки дронов на Москву в сети появились кадры пожаров на нескольких объектах российской столицы. Украина подтвердила поражение Московского НПЗ, являющегося одним из крупнейших в стране-агрессоре. На территории предприятия вспыхнул пожар.