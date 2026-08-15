RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теннис
Бокс

Wave
+
-

Wave
Инсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Путешествия
Вкус
Звезды

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренды
Полезное
Вкусно
Гороскопы
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

Дроны атаковали Запорожье, поврежденный "Эпицентр" (фото)

06:50 15.08.2026 Сб
1 мин
Под ударом оказались сразу два объекта – торговый и промышленный
aimg Екатерина Коваль
Фото: пострадавший в результате атаки торговый центр (t.me/ivan_fedorov_zp)

В ночь на 15 августа Россия атаковала Запорожье беспилотниками. Попадание зафиксировали в торговом центре, где возник пожар, а также на территории одного из промышленных предприятий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Запорожской областной военной администрации Ивана Федорова в Telegram.

По словам Ивана Федорова, россияне нанесли удар по городу беспилотниками, попав сразу по нескольким объектам.

Одна из целей - торговый центр "Эпицентр", где из-за попадания вспыхнул пожар. Спасатели и другие службы оперативно выехали на место для ликвидации последствий удара.

Кроме того, враг нанес удар по территории одного из промышленных предприятий города.

Фото: "Эпицентр" в Запорожье после российской атаки 15 августа (t.me/ivan_fedorov_zp)

О пострадавших в результате атаки на момент публикации не сообщалось.

Еще в начале августа РФ уничтожила ключевые логистические центры "Эпицентра" - тогда ракеты попали в производственные и логистические объекты компании, погиб человек, а одно из крупнейших в Украине производств керамической плитки фактически потеряно.

А 12 августа кафиры уничтожили торговый центр в Запорожье и оставили часть города без света - тогда дроны-камикадзе повлекли за собой разрушения и пожары в частных и коммерческих зданиях.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
ЗапорожьеВойна в УкраинеДрони