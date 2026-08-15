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Дрони атакували Запоріжжя, пошкоджений "Епіцентр" (фото)

06:50 15.08.2026 Сб
1 хв
Під ударом опинилося одразу два об'єкти - торговельний і промисловий
aimg Катерина Коваль
Фото: торговельний центр, що постраждав внаслідок атаки (t.me/ivan_fedorov_zp)

У ніч на 15 серпня Росія атакувала Запоріжжя безпілотниками. Влучання зафіксували в торговельному центрі, де виникла пожежа, а також на території одного з промислових підприємств.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Запорізької обласної військової адміністрації Івана Федорова у Telegram.

За словами Івана Федорова, росіяни завдали удару по місту безпілотниками, влучивши одразу по кількох об'єктах.

Одна з цілей - торговельний центр "Епіцентр", де через влучання спалахнула пожежа. Рятувальники та інші служби оперативно виїхали на місце, щоб ліквідувати наслідки удару.

Крім того, ворог завдав удару по території одного з промислових підприємств міста.

Фото: "Епіцентр" в Запоріжжі після російської атаки 15 серпня (t.me/ivan_fedorov_zp)

Про постраждалих внаслідок атаки на момент публікації не повідомлялося.

Ще на початку серпня РФ знищила ключові логістичні центри "Епіцентру" - тоді ракети влучили у виробничі та логістичні об'єкти компанії, загинула людина, а одне з найбільших в Україні виробництв керамічної плитки фактично втрачено.

А 12 серпня окупанти знищили торговельний центр у Запоріжжі і залишили частину міста без світла — тоді дрони-камікадзе спричинили руйнування та пожежі у приватних і комерційних будівлях.

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ЗапоріжжяВійна в УкраїніДрони