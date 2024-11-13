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Дроны атаковали Воронежскую область РФ, есть попадание в предприятие

Фото: российскую Воронежскую область атаковали ударные дроны (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Воронежская область Российской Федерации пострадала от атаки дронов. БпЛА повредили непроизводственное здание предприятия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал губернатора Воронежской области РФ Александра Гусева.

Он отметил, что дежурными силами ПВО и средствами радиоэлектронной борьбы в Воронежской области обнаружены и подавлены несколько беспилотных летательных аппаратов.

"По предварительной информации, пострадавших нет. В пригороде Воронежа при падении обломков незначительно повреждено непроизводственное здание предприятия", - отметил Гусев.

Атаки дронами на РФ

За последние месяцы в приграничных с Украиной регионах России участились обстрелы ударными беспилотниками.

В последний раз атака дронами на Воронежскую область фиксировалась в ночь на 7 ноября. Сообщалось, что после взрыва в Воронеже возник пожар.

Ночью 27 октября из-за атаки БпЛА были повреждены спиртзаводы в Воронежской области.

Добавим, что в ночь на 9 ноября около 10 дронов атаковали химический комбинат в Тульской области. На месте прилетов возникли пожары.

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Атака дронов