Дрони атакували Воронезьку область РФ, є влучання у підприємство

Атаки дронами на РФ

За останні місяці в прикордонних з Україною регіонах Росії почастішали обстріли ударними безпілотниками.

Востаннє атака дронами на Воронезьку область фіксувалася в ніч на 7 листопада. Повідомлялося, що після вибуху у Воронежі виникла пожежа.

Вночі 27 жовтня через атаку БпЛА були пошкоджені спиртзаводи у Воронезькій області.

Додамо, що в ніч на 9 листопада близько 10 дронів атакували хімічний комбінат у Тульській області. На місці прильотів виникли пожежі.

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