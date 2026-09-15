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Дроны атаковали Волгоградскую область и Сызрань: цемент-завод в дыму, на НПЗ пожар

02:19 15.09.2026 Вт
2 мин
Сразу на двух предприятиях России ночью произошли ЧП
aimg Юлия Маловичко
Дроны атаковали Волгоградскую область и Сызрань: цемент-завод в дыму, на НПЗ пожар Фото: сотрудник российской МЧС (Getty Images)
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В Волгоградской области на АО "Себряковцемент", крупнейшем производителе цемента в РФ, раздались взрывы в ночь на 15 сентября. Также известно о пожаре на НПЗ в Сызрани.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на OSINT-каналы.

Взрывы на заводе цемента

"Взрывы раздались на территории АО "Себряковцемент" в Волгоградской области, перед этим в городе объявляли ракетную и дроновую опасность, на предприятие выехали пожарные экипажи", - написал один из OSINT-пабликов.

Позже стало известно, что взрыв на заводе произошел в районе цементной печи № 5". Из опубликованных кадров завода виден дым, протянувшийся над объектом.

НПЗ в Сызрани под атакой

Под шквал дронов в России попал НПЗ в Сызрани в Самарской области, где объявили воздушную тревогу за час до полуночи.

"Предварительно, на Сызранском НПЗ горят резервуары с нефтепродуктами в промзоне", - сообщил Telegram-канал Exilenova+.

Кроме того, стало известно, что Силы Обороны ракетами ударили по Таганрогскому авиационному научно-техническому комплексу имени Г. М. Бериева , где ремонтируют и модернизируют военные самолеты. Эту информацию утверждает также один из OSINT-пабликов.

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Напомним, президент США заявил, что Украина должна прекратить удары по российской инфраструктуре, имея в виду также НПЗ, ведь это якобы влечет за собой глобальный дефицит дизельного топлива.

Накануне Трамп вообще заявил об энергетическом перемирии между РФ и Украиной. Однако, как оказалось, этот вопрос не согласован, а заявление президента США было скорее демонстративным, чем свидетельствовало бы о реальной договоренности.

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