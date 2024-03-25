Дроны атаковали крупную электростанцию в Ростовской области: возник пожар

Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что на трансформаторной подстанции возник пожар.

"Сегодня ночью на трансформаторной подстанции Новочеркасской ГРЭС произошло возгорание, которое было оперативно ликвидировано силами работников станции. Пострадавших нет. Причины возгорания устанавливаются", - написал Голубев.

Также губернатор сообщил об автоматическом отключении двух высоковольтных линий и остановке двух энергоблоков ГРЭС. На станции работает 9 энергоблоков.

"Из-за пожара автоматически отключились высоковольтные линии 330 кВ - Тихорецкая и Ростовская. Сейчас энергоснабжение потребителей восстановлено. Из эксплуатации временно выведено два энергоблока ГРЭС", - сообщил Голубев.

Местные Telegram-каналы, ссылаясь на своих подписчиков, сообщили о взрывах в районе Новочеркасской ГРЭС, а перед взрывами - о пролете над областью примерно двух десятков дронов. Также сообщается, что местами на пару минут отключался свет.