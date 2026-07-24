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Дроны атаковали Санкт-Петербург и Тверь, возник масштабный пожар на Wildberries (фото, видео)

04:53 24.07.2026 Пт
2 мин
Что известно об атаке на российские города?
aimg Эдуард Ткач
Фото: власти ситуацию не комментировали (росЗМІ)

В ночь на 24 июля российский Санкт-Петербург и Тверь подверглись массированной атаке дронов. В результате атаки возник масштабный пожар как минимум на одном из складов Wildberries.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские Telegram-каналы и OSINT-паблики.

Тверь

Примерно в 02:30 в пабликах появились кадры из Твери и области. Известно, что регион был под массированой атакой дронов.

После атаки очевидцы зафиксировали в Твери пожар. OSINT-паблики предполагают, что под удар мог попасть склад Wildberries, однако информация требует уточнений.

Местные власти ситуацию пока не комментировали.

Санкт-Петербург

Для Ленинградской области начиная с 23:15 была угроза применения дронов. Примерно в 03:30, если судить по публикациям видео, беспилотники долетели до Санкт-Петербурга.

Еще через некоторое время появились кадры, как дроны атакуют, предварительно, склад Wildberries. После этой атаки начался масштабный пожар.

При этом российские Telegram-каналы уточняют, что был атакован WB в деревне Новосаратовка Всеволожского района Ленинградской области. Он находится за административной границей Питер, но его часто называют "склад Wildberries Санкт-Петербург".

В то же время паблик "Осторожно, новости" пишет, что была атакована промзона "Уткина Заводь", где расположены склады, включая склад компании Wildberries.

Но стоит отметить, что в OSINT-каналах на некоторых кадрах было видно столб дыма в двух местах. Атакованы ли склады сразу в двух местах, пока неясно.

Местные власти ситуацию пока не комментировали, однако губернатор региона отчитался, что силы ПВО по состоянию на 4:30 уже якобы сбили 33 беспилотника.

Другие атаки

Напомним, этой ночью дроны атаковали временно оккупированный Крым. В результате ударов в Симферополе возник масштабный пожар на складе Wildberries.

Также мы писали, что в ночь на 22 июля дроны массировано атаковали Краснодарский Край. В самом Краснодаре в результате ударов возник крупный пожар на территории логистического центра Wildberries.

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