Дроны атаковали Ростовскую область: повреждено локомотивное депо (видео)

В России пожаловались на атаку дронов на Ростовскую область. Повреждено локомотивное депо в Сальске.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря, Telegram-канал ASTRA.

Чуть позже он уточнил, что якобы возле Сальска сбит еще один БПЛА. В сети уже выложили кадры пролета дрона над Сальском.

"Возгорание на месте падения БПЛА отсутствует. По предварительным данным, никто из людей не пострадал. На место выехали дежурные службы", - отчитался Слюсарь.

По словам российского губернатора, в Сальске в результате атаки БПЛА получили якобы "незначительные повреждения постройки на территории локомотивного депо".

Атаки дронов в Ростовской области

Как сообщалось, на днях Воздушные силы ВСУ атаковали предприятие в Ростовской области. Завод занимается производством топлива для баллистических ракет.

Кроме того, в ночь на 19 декабря ряд городов Ростовской области подверглись массированной атаке дронами и ракетами. Якобы силы ПВО оккупантов сбивали ударные дроны и ракеты.

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