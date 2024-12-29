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Дроны атаковали Ростовскую область: повреждено локомотивное депо (видео)

Россия, Воскресенье 29 декабря 2024 13:43
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Дроны атаковали Ростовскую область: повреждено локомотивное депо (видео) Фото: в Ростовской области после атаки дронов повреждено локомотивное депо (росСМИ)
Автор: Наталия Гурковская

В России пожаловались на атаку дронов на Ростовскую область. Повреждено локомотивное депо в Сальске.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря, Telegram-канал ASTRA.

По словам российского губернатора, в Сальске в результате атаки БПЛА получили якобы "незначительные повреждения постройки на территории локомотивного депо".

"Возгорание на месте падения БПЛА отсутствует. По предварительным данным, никто из людей не пострадал. На место выехали дежурные службы", - отчитался Слюсарь.

Чуть позже он уточнил, что якобы возле Сальска сбит еще один БПЛА. В сети уже выложили кадры пролета дрона над Сальском.

Атаки дронов в Ростовской области

Как сообщалось, на днях Воздушные силы ВСУ атаковали предприятие в Ростовской области. Завод занимается производством топлива для баллистических ракет.

Кроме того, в ночь на 19 декабря ряд городов Ростовской области подверглись массированной атаке дронами и ракетами. Якобы силы ПВО оккупантов сбивали ударные дроны и ракеты.

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