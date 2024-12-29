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Дрони атакували Ростовську область: пошкоджено локомотивне депо (відео)

Росія, Неділя 29 грудня 2024 13:43
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Дрони атакували Ростовську область: пошкоджено локомотивне депо (відео) Фото: у Ростовській області після атаки дронів пошкоджено локомотивне депо (росЗМІ)
Автор: Наталія Гурковська

У Росії поскаржилися на атаку дронів на Ростовську область. Пошкоджено локомотивне депо в Сальську.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву губернатора Ростовської області Юрія Слюсаря, Telegram-канал ASTRA.

За словами російського губернатора, у Сальську внаслідок атаки БПЛА дістали нібито "незначні ушкодження споруди на території локомотивного депо".

"Загоряння на місці падіння БПЛА відсутнє. За попередніми даними, ніхто з людей не постраждав. На місце виїхали чергові служби", - відзвітував Слюсар.

Трохи пізніше він уточнив, що нібито біля Сальська збито ще один БПЛА. У мережі вже виклали кадри прольоту дрону над Сальськом.

Атаки дронів у Ростовській області

Як повідомлялося, днями Повітряні сили ЗСУ атакували підприємство в Ростовській області. Завод займається виробництвом палива для балістичних ракет.

Крім того, в ніч на 19 грудня низка міст Ростовської області зазнали масованої атаки дронами і ракетами. Нібито сили ППО окупантів збивали ударні дрони і ракети.

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Російська Федерація Ростовська область Війна в Україні Дрони
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