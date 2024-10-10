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Дроны атаковали российский военный аэродром "Ханская" в Адыгее, - росСМИ

Иллюстративное фото (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

В ночь на 10 октября в России, в районе станицы Ханская под Майкопом беспилотники атаковали военный аэродром "Ханская".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Astra.

По данным канала, военный аэродром "Ханская" расположен в 3 км восточнее станицы Ханской, в 6 км северо-западнее города Майкопа.

Согласно открытым данным, там дислоцируется 272-я учебная авиационная Полоцкая орденов Суворова и Кутузова авиационная база 2-го разряда Краснодарского высшего военного авиационного училища летчиков имени Героя Советского Союза А.К. Серова.

Со ссылкой на систему мониторинга пожаров NASA канал пишет, что пожар зафиксирован рядом с аэродромом.

 

Нагадаємо, 9 жовтня у тимчасово окупованій Феодосії третю добу палала нафтобаза після атаки Сил оборони України.

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