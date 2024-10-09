В Феодосии третьи сутки горит атакованная нефтебаза: новые кадры пожара

Во временно оккупированной Феодосии третьи сутки горит нефтебаза после атаки Сил обороны Украины. В сети появились новые кадры мощного пожара.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Крымский ветер".

По состоянию на утро 9 октября в Феодосии продолжает гореть нефтебаза. Огонь на месте пожара заметно издалека.

Местные жители отмечают, что столбы дыма не становятся меньше, а в городе ощущается едкий запах гари. Жителей соседних районов эвакуировали (около 1100 человек), охваченные пламенем цистерны продолжают взрываться.

Спасатели отмечают, что, скорее всего, погасить огонь не удастся, пока в цистернах не выгорит топливо. Специалисты заявляют о превышении уровня диоксида серы рядом с атакованной нефтебазой.

Фото: в Феодосии третьи сутки горит нефтебаза (t.me/Crimeanwind)