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Дрони атакували російський військовий аеродром "Ханська" в Адигеї, - росЗМІ

Ілюстративне фото (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

У ніч на 10 жовтня в Росії, в районі станиці Ханська під Майкопом, безпілотники атакували військовий аеродром "Ханська".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Astra.

За даними каналу, військовий аеродром "Ханська" розташований за 3 км на схід від станиці Ханської, за 6 км на північний захід від міста Майкоп.

Згідно з відкритими даними, там дислокується 272-а учбова авіаційна Полоцька орденів Суворова та Кутузова авіаційна база 2-го розряду Краснодарського вищого військового авіаційного училища льотчиків імені Героя Радянського Союзу О.К. Сєрова.

З посиланням на систему моніторингу пожеж NASA канал пише, що пожежа зафіксована поряд із аеродромом.

 

Нагадаємо, 9 жовтня у тимчасово окупованій Феодосії третій день палала нафтобаза після атаки Сил оборони України.

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Війна Росії проти України