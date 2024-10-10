Дрони атакували російський військовий аеродром "Ханська" в Адигеї, - росЗМІ

За даними каналу, військовий аеродром "Ханська" розташований за 3 км на схід від станиці Ханської, за 6 км на північний захід від міста Майкоп.

Згідно з відкритими даними, там дислокується 272-а учбова авіаційна Полоцька орденів Суворова та Кутузова авіаційна база 2-го розряду Краснодарського вищого військового авіаційного училища льотчиків імені Героя Радянського Союзу О.К. Сєрова.

З посиланням на систему моніторингу пожеж NASA канал пише, що пожежа зафіксована поряд із аеродромом.