RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Обновление Кабмина Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

Дроны атаковали российский Энгельс: в районе авиабазы пожар

04:35 16.07.2026 Чт
1 мин
Что известно об атаке дронов по Энгельсу?
aimg Эдуард Ткач
Фото: местные власти инцидент пока не комментировали (росСМИ)

В ночь на 16 июля и утром этого дня город Энгельс Саратовской области РФ подвергся атаке дронов. После серии взрывов в районе местного аэропорта возник пожар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские Telegram-каналы и OSINT-паблики.

Примерно в 01:47 губернатор Саратовской области Роман Бусаргин написал у себя в соцсетях, что от Минобороны России поступила информация об угрозе применения дронов для региона.

Уже начиная с 02:30 в соцсетях начали распространятся видео, на которых россияне фиксировали дроны и жаловались на взрывы в Энгельсе. По состоянию на 04:20 атака продолжается.

Как писали паблики, после серии взрывов в Энгельсе наблюдались перебои со светом. Кроме того, в одном месте якобы в районе жилых домов возник пожар. Причина, предварительно, в работе ПВО, которая сбивала цели прямо над домами. Но достоверность этой информации о пожаре пока под вопросом.

При этом под утро OSINT-паблики сообщили, что после атаки дронов в районе местного аэропорта "Энгельс-2" возник столб дыма и фиксировался пожар.

Местные власти информацию о последствиях пока никак не комментировали.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Российская ФедерацияЭнгельсПожар