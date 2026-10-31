В Калининграде и области масштабный блекаут, исчез и мобильный интернет

Около полуночи 30 октября в Калининграде и ряде городов Калининградской области РФ исчез свет. Проблемы возникли и с мобильным Интернетом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ .

Об отключении сообщили жители нескольких Калининградских районов, а также городов:

Гурьевск;

Светлогорск;

Пионерский;

Янтарный;

Гвардейск;

Багратионовск.

Без света остались и другие населённые пункты области. Кроме того, в регионе возникли перебои с мобильным Интернетом.

Причин блекаута местные власти пока не назвали.

Калининградская область – русский эксклав между Польшей и Литвой, отрезанный от основной территории России.