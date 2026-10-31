В Калининграде и области масштабный блекаут, исчез и мобильный интернет
02:45 31.10.2026 Сб
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Фото: в Калининграде и области произошел масштабный блекаут (росСМИ)
Около полуночи 30 октября в Калининграде и ряде городов Калининградской области РФ исчез свет. Проблемы возникли и с мобильным Интернетом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.
Об отключении сообщили жители нескольких Калининградских районов, а также городов:
- Гурьевск;
- Светлогорск;
- Пионерский;
- Янтарный;
- Гвардейск;
- Багратионовск.
Без света остались и другие населённые пункты области. Кроме того, в регионе возникли перебои с мобильным Интернетом.
Причин блекаута местные власти пока не назвали.
Калининградская область – русский эксклав между Польшей и Литвой, отрезанный от основной территории России.
В начале 2025 г. страны Балтии отсоединились от энергосистемы России и Беларуси и синхронизировались с европейской. С этого времени энергосистема Калининграда работает в изолированном режиме.