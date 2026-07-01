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В Крыму и Донецке ночью прогремели взрывы: на полуострове пожары

06:23 01.07.2026 Ср
1 мин
Что известно об атаке?
aimg Эдуард Ткач
В Крыму и Донецке ночью прогремели взрывы: на полуострове пожары Фото: в Крыму сразу два пожара (Getty Images)
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В ночь на 1 июля оккупированный Крым и Донецк были атакованы дронами. В результате обстрела фиксируются пожары.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на OSINT-каналы в Telegram.

По данным пабликов, примерно в 23:50 оккупированная часть Донецкой область подверглась атаке неизвестных дронов. После в самом Донецке, предварительно, фиксировали прилеты по автостоянке логистического транспорта.

Также ночью была информация о звуках взрывах в оккупированном Крыму. К утру сервис NASA FIRMS зафиксировал пожар к северу от Феодосии на участке трассы Е-97.

Кроме того, был зафиксирован пожар на территории электроподстанции "Западно-Крымская" и мобильная газотурбинная электростанция.

Другие происшествия

Напомним, 28 июня в Генштабе ВСУ отчитались, что украинские военные поразили железнодорожный мост в Крыму, который оккупанты использовали для снабжения войск. Речь идет об ударе по мосту в районе села Ичок.

Также мы писали, что в ночь на 25 июня Силы обороны Украины попали по 38 целям в Крыму, среди которых были береговые радиолокационные станции, объекты топливно-энергетической инфраструктуры и логистические узлы.

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