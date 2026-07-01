В Крыму и Донецке ночью прогремели взрывы: на полуострове пожары
В ночь на 1 июля оккупированный Крым и Донецк были атакованы дронами. В результате обстрела фиксируются пожары.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на OSINT-каналы в Telegram.
По данным пабликов, примерно в 23:50 оккупированная часть Донецкой область подверглась атаке неизвестных дронов. После в самом Донецке, предварительно, фиксировали прилеты по автостоянке логистического транспорта.
Также ночью была информация о звуках взрывах в оккупированном Крыму. К утру сервис NASA FIRMS зафиксировал пожар к северу от Феодосии на участке трассы Е-97.
Кроме того, был зафиксирован пожар на территории электроподстанции "Западно-Крымская" и мобильная газотурбинная электростанция.
Другие происшествия
Напомним, 28 июня в Генштабе ВСУ отчитались, что украинские военные поразили железнодорожный мост в Крыму, который оккупанты использовали для снабжения войск. Речь идет об ударе по мосту в районе села Ичок.
Также мы писали, что в ночь на 25 июня Силы обороны Украины попали по 38 целям в Крыму, среди которых были береговые радиолокационные станции, объекты топливно-энергетической инфраструктуры и логистические узлы.