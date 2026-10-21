Украинские военные ударили по пунктам управления россиян возле Луганска и Курахово
20 октября и в ночь на 21 октября ВСУ поразили пункты управления россиян возле Луганска и Курахового, а также склады оккупантов в Крыму и Донецкой области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
По информации Генштаба, подразделения Сил обороны Украины атаковали пункты управления российских оккупантов в двух районах:
- вблизи Луганска;
- в районе Курахово Донецкой области.
В Генштабе отмечают, что поражение таких объектов нарушает систему управления российскими войсками и затрудняет координацию действий подразделений на поле боя.
Где атаковали русские склады
Помимо пунктов управления, украинские военные нанесли удары по составам материально-технических средств российской армии.
Такие объекты поразили в районах двух населенных пунктов:
- Яны-Капу во временно оккупированном Крыму;
- Чистякового в Донецкой области.
Как пояснили в Генштабе, уничтожение запасов материально-технического обеспечения усложняет снабжение необходимыми ресурсами российским подразделениям и снижает их возможности вести боевые действия.
В Генеральном штабе подчеркнули, что Силы обороны продолжат работу по ключевым военным целям противника до полного прекращения вооруженной агрессии России против Украины.
Напомним, 20 октября украинские дроны атаковали дата-центр "Углетелекома" в оккупированном Донецке, а в ночь на 21 октября – здание оператора связи "Лугаком" и Центра телекоммуникационных услуг в Луганске.
Оба объекта получили значительные повреждения.