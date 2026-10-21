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Украинские военные ударили по пунктам управления россиян возле Луганска и Курахово

14:31 21.10.2026 Ср
2 мин
aimg Мария Науменко
Украинские военные ударили по пунктам управления россиян возле Луганска и Курахово Фото: украинский военный с беспилотником "Аист" (Getty Images)
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20 октября и в ночь на 21 октября ВСУ поразили пункты управления россиян возле Луганска и Курахового, а также склады оккупантов в Крыму и Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

По информации Генштаба, подразделения Сил обороны Украины атаковали пункты управления российских оккупантов в двух районах:

  • вблизи Луганска;
  • в районе Курахово Донецкой области.

В Генштабе отмечают, что поражение таких объектов нарушает систему управления российскими войсками и затрудняет координацию действий подразделений на поле боя.

Где атаковали русские склады

Помимо пунктов управления, украинские военные нанесли удары по составам материально-технических средств российской армии.

Такие объекты поразили в районах двух населенных пунктов:

  • Яны-Капу во временно оккупированном Крыму;
  • Чистякового в Донецкой области.

Как пояснили в Генштабе, уничтожение запасов материально-технического обеспечения усложняет снабжение необходимыми ресурсами российским подразделениям и снижает их возможности вести боевые действия.

В Генеральном штабе подчеркнули, что Силы обороны продолжат работу по ключевым военным целям противника до полного прекращения вооруженной агрессии России против Украины.

Напомним, 20 октября украинские дроны атаковали дата-центр "Углетелекома" в оккупированном Донецке, а в ночь на 21 октября – здание оператора связи "Лугаком" и Центра телекоммуникационных услуг в Луганске.

Оба объекта получили значительные повреждения.

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