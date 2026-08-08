Дроны атаковали сразу два НПЗ в России: вспыхнули пожары

Краснодарский край РФ и Самарскую область ночью 8 августа атаковали дроны. В результате на двух НПЗ загорелись масштабные пожары.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на OSINT-каналы.

А именно речь идет о поражениях Ильского НПЗ в Краснодарском крае и НПЗ в Сызрани.

Сызранский НПЗ

Сначала паблики сообщили о "прикуренном" нефтеперерабатывающем заводе в Сызрани.

"Местные жители сообщали об атаке в районе установки АВТ и нефтяных резервуаров", – сообщил один из Telegram-каналов.

Следует отметить, что местные власти подтвердили обстрел, о чем известил губернатор Вячеслав Федорищев.

"Уважаемые жители Самарской области. Одно из промышленных предприятий Самарской области сегодня ночью подверглось атакам вражеских беспилотников. В настоящее время продолжается ликвидация последствий. Оперативные службы работают на месте падения беспилотников. Информация о пострадавших уточняется", - написал в Telegram чиновник.

В пабликах распространили кадры с места поражения – красное зарево и густой черный дым охватили НПЗ.

Ильский НПЗ

Испытал повреждения в результате атаки дронов и Ильский НПЗ в Краснодарском крае. Оперативный штаб региона подтвердил инцидент. Согласно официальной информации, на территории завода произошло падение обломков.

Относительно кадров, на них четко виден огонь, который до сих пор гасят российские спасатели.